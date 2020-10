Herbst-Zauberwald++Teltower Rübchen++Baruther Goldstaub

Märkisch-Buchholz ist zwar die kleinste Stadt Brandenburgs, zählt aber mit ihrer urkundlichen Ersterwähnung im Jahre 1301 dennoch zu den ältesten. Im Ortsbereich mündet der in den Jahren 1908 bis 1910 erbaute Dahme-Umflutkanal in die Dahme. Das sehenswerte Überfallwehr überbrückt einen Höhenunterschied von 5,5 Metern. Die Tour führt bis Prieros auf dem markierten Dahme-Radweg weiter, der Radlern vorbehalten ist.

Vorbei am Forsthaus Hammer gelangt man zu dem kleinen Ferien- und Ausflugsort Prieros, der sich reizvoll an den Gewässern Dahme, Schmölde, Langer See, Streganzer See und Tiefer See erstreckt. Die alte Linde auf dem Anger des Rundlingsdorfes hat einen Durchmesser von 4,10 Metern. Mit ihrem hohlen Stamm zieht sie die Vorbeikommenden in ihren Bann. Das Heimathaus und der Biogarten lohnen ebenfalls einen Besuch.

In Kolberg steht auf dem Weg zur Badewiese am Wolziger See eine prächtige Eiche. Auch in Klein Schauen wird der Dorfanger mit Kriegerdenkmal von einer Eiche überragt. Am Groß Schauener See befinden sich die Köllnitzer Fischerei mit Einkehr sowie eine Ausstellung der Heinz Sielmann Stiftung. Vor dem Ortseingang nach Groß Schauen steht an der Bundesstraße 246 eine alte Ulme. Bevor die Rundtour nach Storkow zurückführt, lädt der verträumte Dorfanger mit den alten Bäumen und der kleinen Fachwerkkirche zu einer Rast ein.